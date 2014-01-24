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الرئاسة التونسية: المهدى جمعة سيقدم فريقه الحكومى للمنصف المرزوقى غدا

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الرئاسة التونسية: المهدى جمعة سيقدم فريقه الحكومى للمنصف المرزوقى غدا الرئاسة التونسية: المهدى جمعة سيقدم فريقه الحكومى للمنصف المرزوقى غدا

أفادت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة أن رئيس الجديدة المهدى جمعة سيقدم مساء السبت فريقه الحكومى إلى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقى.

وسيعلن المهدى جمعة فريقه الحكومى فى حدود الساعة 17 بتوقيت جرنيتش على أن يعقد مؤتمرا صحفيا عقب ذلك بقصر قرطاج، وكان رباعى الحوار الوطنى قد أعلن اليوم استئناف أعماله بعقد مشاورات فى المساء مع المهدى جمعة لبحث تركيبة الحكومة.

وعلى الرغم من حالة التكتم التى تحيط بعملية تشكيل الحكومة، إلا أن تسريبات قوية بوسائل إعلام محلية أشارت أمس الخميس إلى اتجاه جمعة نحو تقليص حجم الحكومة المقبلة إلى 16 وزيرا وأربعة كتاب دولة و10 مستشارين، وعمليا سيؤدى هذا التقليص إلى دمج عدد من الحقائب الوزارية ببعضها البعض.

وتكمن المفاجأة فى الفريق الحكومى الجديد فى إمكانية الحفاظ على وزير الداخلية الحالى لطفى بن جدو إلى جانب ثلاثة وزراء آخرين لم يتم الإفصاح عن أسمائهم، وهى خطوة يتوقع أن تثير جدلا لدى الأحزاب المعارضة على وجه الخصوص والتى تصر على تطبيق حرفى لبنود خارطة الطريق التى تنص على تشكيل حكومة جديدة خالية تماما من وزراء الحكومة المستقيلة.

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