تقارير - صلاح يتسبب في تأجيل انتقال ماتا لمانشستر يونايتد

تسبب إكمال انتقال المصري محمد صلاح لصفوف تشيلسي في تأجيل بيع الفريق اللندني لصانع ألعابه خوان ماتا إلى مانشستر يونايتد.

وكان ماتا من المفترض أن يخضع للفحوصات الطبية ويكمل انتقاله لمانشستر يونايتد يوم الجمعة إلا أن تشيلسي ينتظر أن يكمل المصري إجراءات انتقاله لصفوف الفريق قبل أن يوافق على بيع ماتا.

وكان برندن رودجرز المدير الفني لفريق ليفربول قد أكد أنه لم يفقد الأمل في التوقيع مع محمد صلاح على الرغم من إعلان تشيلسي لتوصله لإتفاق مع بازل على ضم الجناح المصري.

ومن المنتظر أن يخضع صلاح للفحوصات الطبية واستخراج تصريح العمل خلال اليومين المقبلين على أن يتم تشيلسي بعدها إجراءات بيع ماتا لمانشستر يونايتد بحسب ما أشارت التقارير.