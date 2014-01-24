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وزير الثقافة: كاميرات دار الكتب أكدت هروب منفذي تفجير مديرية الأمن في سيارة "لانسر"

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وزير الثقافة: كاميرات دار الكتب أكدت هروب منفذي تفجير مديرية الأمن في سيارة "لانسر" وزير الثقافة: كاميرات دار الكتب أكدت هروب منفذي تفجير مديرية الأمن في سيارة "لانسر"

كتب : جهاد أحمد الجمعة 24-01-2014 18:40

قال صابر محمد عرب وزير الثقافة، إن الكاميرات الموجودة على أسوار دار الكتب المجاورة للمتحف الإسلامي تعمل 24 ساعة ومن جميع الاتجاهات، وبتفريغ الكاميرات تبين دخول سيارة نقل خلفها سيارة يرجح أن تكون ماركة "لانسر"، كحلية اللون، في تمام الساعة 6:26 دقيقة تماما، ثم نزل من السيارة النقل الإرهابي منفذ العملية وركب في المقعد الخلفي للسيارة "اللانسر"، ما يؤكد أنه لم يكن بمفرده، ثم وقع الانفجار بعد دقيقتين من تحرك السيارة الملاكي.

وأكد عرب، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "الحياة اليوم" أن مبنى دار الكتب لحق به أضرار كبيرة مشيرا إلى أن هذا المبنى تاريخي وعمره يزيد عن الـ 110 أعوام، وافتتح في مطلع عام 2007 بعد تجديده وترميمه، مؤكدا حدوث تلفيات كبيرة بالعديد من المخطوطات والبرديات التاريخية.

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