محمود بدر: المصريين سينزلون غدا للتأكيد على تمسكهم بخارطة الطريق

كتب : جهاد أحمد منذ 51 دقيقة

قال محمود بدر مؤسس حركة تمرد، إن الشعب المصري فهم رسالة اليوم، وتفاعل معها، ونزل للشوارع منذ الصباح للتنديد بالإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان ضد الشعب، بعد مجموعة التفجيرات التي وقعت في القاهرة.

وأكد بدر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "CBC Extra"، أن المصريين سيخرجون غدا للتأكيد على التمسك بخارطة الطريق، والاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، مؤكدا أن المصريين لن يخشوا الإرهاب.

وأشار إلى أن من يقتلون المصريين بحجة الشرعية والإسلام "مختلون عقليا"، مؤكدا أن كل هذه الأفكار ناتجة عن منهج جماعة الإخوان الإرهابية، داعيا المصريين للنزول غدا بكثافة لملء الميادين، والتأكيد على التمسك بخارطة الطريق.