كوريا الشمالية تطالب سول بوقف مناوراتها العسكرية مع الولايات المتحدة

طالب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة مرة أخرى كوريا الجنوبية بإلغاء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

وتردد كلمات السفير سن صن هو مطالب مماثلة للجنة الدفاع الوطنى لكوريا الشمالية فى وقت سابق هذا الشهر، عندما عرضت أن يتوقف البلدان المنافسان عن الأعمال العسكرية والانتقادات المتبادلة لبناء علاقات أفضل.

وقال هو فى مؤتمر صحفى نادر"نقترح مرة أخرى وقف جميع الأعمال العسكرية العدائية التى تستهدف المواطنين بالتواطؤ مع الغرباء على الفور ودون قيد أو شرط".

ورفضت كوريا الجنوبية حتى الآن عرض لكوريا الشمالية باتخاذ سلسلة من الخطوات لتخفيف التوترات التى تشمل إلغاء التدريبات العسكرية قائلة إنه يتعين على بيونجيانج أن تتخذ أولا إجراءات لنزع السلاح النووى.

وتلقى السفير أسئلة لكنه أحال الجميع إلى وسائل الإعلام الكورية الشمالية وكلمته فى الإجابة على الأسئلة.

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