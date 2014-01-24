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الشارقة يعبر عجمان بهدفين

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الشارقة يعبر عجمان بهدفين الشارقة يعبر عجمان بهدفين

فاز الشارقة على ضيفه عجمان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على الشارقة ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي الإماراتي.

بهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 29 نقطة مستمرا في المركز الرابع ، وتجمد رصيد عجمان عند النقطة التاسعة قابعا في المركز قبل الأخير.

أحرز البرازيلي فليبي هدف الشارقة الأول في الدقيقة 20 من ضربة رأسية ، وأضاف زي كارلوس الهدف الثاني في الدقيقة 39 برأسية متقنة كذلك.

وفي الشوط الثاني نجح عجمان في السيطرة على مجريات الشوط وقلص النتيجة عن طريق المدافع إسماعيل الجسمي في الدقيقة 73 من الشوط الثاني، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الشارقة زي كارلوس في الدقيقة 85 .

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