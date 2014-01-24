أخبار عاجلة

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية» -
فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب -
واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا -
تلاوي: الخطاب الديني المُنتقِص لحقوق المرأة لم يتغير -
خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة» -
ياسر قورة يجمع توقيعات النواب ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية -
صور| سفير «اليورو» ومحافظ المنيا يفتتحان محطة فرز حاصلات زراعية -
قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فيفي عبده تخرج عن شعورها وعدوية يضعها في مأزق

Google+ Print
فيفي عبده تخرج عن شعورها وعدوية يضعها في مأزق فيفي عبده تخرج عن شعورها وعدوية يضعها في مأزق

وضعت الفنانة فيفي عبده نفسها في موقف صعب، إذ أحرجتها الإعلامية سلمى الدالي، التي تشاركها تقديم برنامج "أحلى مسا" على قناة "أم بي سي "، مع هشام عباس، خلال استضافتها المطرب الشعبي أحمد عدوية الذي تلفظ بإحدى الكلمات الإنجليزية، أثناء توجيهه كلاماً لفيفي؛ فما كان من سلمى إلا أن قالت لعدوية: "لو كلام إنجليزي قولوا لي أنا"، فردت فيفي بعصبية موجّهة كلامها إلى سلمى قائلة :"ليه بئا هو انتي مش مصرية ولا إيه ليه كده؟".

موقف أخر تعرضت له فيفي، حين تحدث عدوية عن أغنيته الشهيرة "قرقشنجي"، وأوضح أنها من ألحان الملحن الشهير محمد عصفور، فقالت فيفي: "الله يرحمه"، ليرد عدوية بالقول: "ربّنا يديله طيلة العمر". فتداركت فيفي الموقف قائلة: "أنا اقصد الله يرحم حسن أبو السعود، رغم أن هذا الأخير لم يكن له أيّ دخل بالموضوع".

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر

تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الاثنين 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الاثنين 3 أبريل 2017