فيفي عبده تخرج عن شعورها وعدوية يضعها في مأزق

وضعت الفنانة فيفي عبده نفسها في موقف صعب، إذ أحرجتها الإعلامية سلمى الدالي، التي تشاركها تقديم برنامج "أحلى مسا" على قناة "أم بي سي مصر"، مع هشام عباس، خلال استضافتها المطرب الشعبي أحمد عدوية الذي تلفظ بإحدى الكلمات الإنجليزية، أثناء توجيهه كلاماً لفيفي؛ فما كان من سلمى إلا أن قالت لعدوية: "لو كلام إنجليزي قولوا لي أنا"، فردت فيفي بعصبية موجّهة كلامها إلى سلمى قائلة :"ليه بئا هو انتي مش مصرية ولا إيه ليه كده؟".

موقف أخر تعرضت له فيفي، حين تحدث عدوية عن أغنيته الشهيرة "قرقشنجي"، وأوضح أنها من ألحان الملحن الشهير محمد عصفور، فقالت فيفي: "الله يرحمه"، ليرد عدوية بالقول: "ربّنا يديله طيلة العمر". فتداركت فيفي الموقف قائلة: "أنا اقصد الله يرحم حسن أبو السعود، رغم أن هذا الأخير لم يكن له أيّ دخل بالموضوع".

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