رئيس معلومات الوزراء: ذكرى 25 يناير ستمر بسلام والشعب سيحتفل غدا

قال الدكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه يتوقع أن تمر الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بسلام، لافتا إلى أن الشعب المصرى سينزل إلى الميادين بكل طوائفه للاحتفال ومباركة خارطة الطريق.

وأضاف محرم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الإرهاب الذى يحدث لم يمنع الشعب المصرى من استكمال ما بدأه بعد الانتهاء من أول استحقاقاته وهو إقرار الدستور بنسبة كبيرة تفوق 98 %.

وكشف محرم عن بدء المركز فى عمل استطلاع رأى عن توقعات الشعب عن ما يحدث فى ذكرى الثورة غدا ولكن لضيق الوقت لم يتم استكماله.

وعن تأمين المركز فى ذكرى الثورة قال محرم إن دائما المركز به أمن ونبطشيات كثيرة وأتوقع أن تزيد غدا، مضيفا "أن ارتباطنا بمجلس الوزراء يجعل هناك أمنا مكثفا على المركز طوال الوقت"، إضافة إلى وجود جهاز اكتشاف مفرقعات بالمركز وكلاب حراسة.

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