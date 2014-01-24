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15 مصابا حتى الآن من بينهم حالات خطرة خلال اشتباكات في البحيرة

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15 مصابا حتى الآن من بينهم حالات خطرة خلال اشتباكات في البحيرة 15 مصابا حتى الآن من بينهم حالات خطرة خلال اشتباكات في البحيرة

كتب : أحمد حفنى منذ 27 دقيقة

بلغت أعداد المصابين بمدينة حوش عيسى بالبحيرة، حتى الآن، حوالي 15 مصابًا بجروح وكدمات متفرقة وطلقات خرطوش، على إثر اشتباكات عناصر الإخوان والأهالي، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الاشتباكات.

كانت قد شهدت مدينة حوش عيسى، اشتباكات حادة بين عناصر تنظيم الإخوان وقوات الأمن، بعد خروج العشرات من أنصار المعزول في مسيرة انطلقت من مسجد المنشية، وجابت العديد من الشوارع بالمدينة، وردد المشاركون خلالها الهتافات المناهضة للجيش والشرطة، والدعوة إلى النزول غدًا لمواجهة الداخلية.

وتدخلت قوات الأمن لتفريق المسيرة بعد اعتداء المشاركين بها على المواطنين بالألعاب النارية والحجارة، وتشهد المدينة حالة من الكر والفر بين الإخوان والأمن.

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