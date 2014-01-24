مدرس بسوهاج يتقدم باستقالته من "الحرية والعدالة" بسبب تورط الحزب في أعمال عنف

كتب : خالد الغويط منذ 26 دقيقة

تقدم مدرس بمدرسة طما الثانوية الصناعية بسوهاج، باستقالته من حزب الحرية والعدالة؛ بسبب أعمال عنف التي تقوم به جماعة الإخوان بالبلاد.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، بتقدم محمد رأفت محمد عبد الرحيم، 40 عاما، بمدرسة طما الثانوية الصناعية، ويقيم بناحية شارع مكة المكرمة، بتنازله عن عضوية حزب الحرية والعدالة؛ لخروج الحزب عن قواعد العمل السياسي والدخول في أعمال العنف بالبلاد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 278 إداري مركز طما.