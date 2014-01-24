أخبار عاجلة

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية» -
فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب -
واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا -
تلاوي: الخطاب الديني المُنتقِص لحقوق المرأة لم يتغير -
خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة» -
ياسر قورة يجمع توقيعات النواب ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية -
صور| سفير «اليورو» ومحافظ المنيا يفتتحان محطة فرز حاصلات زراعية -
قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

مدرس بسوهاج يتقدم باستقالته من "الحرية والعدالة" بسبب تورط الحزب في أعمال عنف

Google+ Print
مدرس بسوهاج يتقدم باستقالته من "الحرية والعدالة" بسبب تورط الحزب في أعمال عنف مدرس بسوهاج يتقدم باستقالته من "الحرية والعدالة" بسبب تورط الحزب في أعمال عنف

كتب : خالد الغويط منذ 26 دقيقة

تقدم مدرس بمدرسة طما الثانوية الصناعية بسوهاج، باستقالته من حزب الحرية والعدالة؛ بسبب أعمال عنف التي تقوم به جماعة الإخوان بالبلاد.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، بتقدم محمد رأفت محمد عبد الرحيم، 40 عاما، بمدرسة طما الثانوية الصناعية، ويقيم بناحية شارع مكة المكرمة، بتنازله عن عضوية حزب الحرية والعدالة؛ لخروج الحزب عن قواعد العمل السياسي والدخول في أعمال العنف بالبلاد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 278 إداري مركز طما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر

تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية