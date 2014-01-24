مورينيو غير قلق من أزمة صلاح وتل أبيب.. ويصرح: سنساعده على أن يكون متفتحا

لا يشعر جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بالقلق من موقف محمد صلاح لاعبه الجديد من لاعبي مكابي تل أبيب الذي رفض مصافحتهم في مباراة دوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة "دايلي ميل" واسعة الانتشار قد ذكرت أن مسؤولي تشيلسي يشعرون بالقلق من موقف صلاح.

وألمحت الصحيفة إلى أن مالك النادي رومان ابراموفيتش ورئيس النادي بروس باك والمدير الرياضي يوجين تينيبوم يهود وسيشعرون بالقلق من موقف اللاعب.

ولكن مورينيو قال يوم الجمعة: "هذا أمر غير مقلق، فنحن نعرف تشيلسي، وأنا أعرف شخصيتي، وهذا لا يمثل مشكلة لنا".

وتابع "نمتلك العديد من اللاعبين، ونستطيع أن نساعد لاعبا صغيرا في السن مثله على النضوج".

وأوضح "أعرف أن تشيلسي قادر على مساعدة الناس وأن يجعلهم يفكرون بطريقتنا في الحياة وفي كرة القدم، وهي أن تكون متفتحا ومحترما لأي عرق ولأي دين".

وأتم "الناس يمتلكون الحرية في أن يكونوا ما يرغبون، وتشيلسي وأنا كمدرب للفريق سنكون أكثر من جاهزين لمساعدته".