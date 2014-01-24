أخبار عاجلة

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية» -
فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب -
واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا -
تلاوي: الخطاب الديني المُنتقِص لحقوق المرأة لم يتغير -
خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة» -
ياسر قورة يجمع توقيعات النواب ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية -
صور| سفير «اليورو» ومحافظ المنيا يفتتحان محطة فرز حاصلات زراعية -
قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

"Cbc" و"cbc extra" تقدمان تغطية مباشرة مستمرة على مدار اليوم في الذكرى الثالثة لثورة يناير

Google+ Print
"Cbc" و"cbc extra" تقدمان تغطية مباشرة مستمرة على مدار اليوم في الذكرى الثالثة لثورة يناير "Cbc" و"cbc extra" تقدمان تغطية مباشرة مستمرة على مدار اليوم في الذكرى الثالثة لثورة يناير

كتب : فاطمة النشابي منذ 15 دقيقة

فى إطار سعيها لتقديم خدمة متميزة للمشاهد المصرى قررت قناة "سى بى سى اكسترا" تسخير كافة إمكانياتها لتغطية إخبارية مختلفة فى ذكرى ثورة يناير، تنافس ما قامت به خلال تغطيتها للاستفتاء على الدستور، والذى حصل على التغطية الأفضل بين القنوات المصرية، وذلك من خلال مراسليها فى كافة محافظات ، والذين سينقلون من خلال الكاميرات المنتشرة فى ربوع مصر جميع الفعاليات والاحتفالات والأحداث التى تقع على الأرض فى ذكرى ثورة يناير.

وستنقل من نقاط عدة وعبر إستوديوهاتها فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك من خلال إعلامييها دكتور محمد سعيد محفوظ وعمرو خليل ومحمد الجندى ودينا عصمت ودينا موسى وريهام إبراهيم وعلى البهنساوى ومنى الشايب وجلال عوارة.

وتستكمل دينا عبدالرحمن خلال الفترة المسائية التغطية المباشرة لوقائع اليوم، ثم يليها الأستوديو التحليلى مع الكاتب والباحث ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، مع فريق محللي "سى بى سى" إكسترا الدكتور عمار على حسن والدكتور محمد مجاهد الزيات ونبيل عبدالفتاح والدكتور عمرو هاشم ربيع والعميد خالد عكاشة والمحامى مختار نوح.

وتنضم قناة "سى بى سى" العامة فى هذا اليوم إلى "سى بى سى إكسترا"، ابتداء من الساعة 12 ظهرا حتى 6 مساء.

يذكر أن قناة "سى بى سى اكسترا" قد انطلقت فى العاشر من يناير الماضى، وظهرت بمظهر متميز فى تغطية الاستفتاء على الدستور، حيث تواصلت فيها التغطية 24 ساعة على مدار يومين فى الاستفتاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر

تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الاثنين 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الاثنين 3 أبريل 2017