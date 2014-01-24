"Cbc" و"cbc extra" تقدمان تغطية مباشرة مستمرة على مدار اليوم في الذكرى الثالثة لثورة يناير

كتب : فاطمة النشابي منذ 15 دقيقة

فى إطار سعيها لتقديم خدمة متميزة للمشاهد المصرى قررت قناة "سى بى سى اكسترا" تسخير كافة إمكانياتها لتغطية إخبارية مختلفة فى ذكرى ثورة يناير، تنافس ما قامت به خلال تغطيتها للاستفتاء على الدستور، والذى حصل على التغطية الأفضل بين القنوات المصرية، وذلك من خلال شبكة مراسليها فى كافة محافظات مصر، والذين سينقلون من خلال الكاميرات المنتشرة فى ربوع مصر جميع الفعاليات والاحتفالات والأحداث التى تقع على الأرض فى ذكرى ثورة يناير.

وستنقل من نقاط عدة وعبر إستوديوهاتها فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك من خلال إعلامييها دكتور محمد سعيد محفوظ وعمرو خليل ومحمد الجندى ودينا عصمت ودينا موسى وريهام إبراهيم وعلى البهنساوى ومنى الشايب وجلال عوارة.

وتستكمل دينا عبدالرحمن خلال الفترة المسائية التغطية المباشرة لوقائع اليوم، ثم يليها الأستوديو التحليلى مع الكاتب والباحث ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، مع فريق محللي "سى بى سى" إكسترا الدكتور عمار على حسن والدكتور محمد مجاهد الزيات ونبيل عبدالفتاح والدكتور عمرو هاشم ربيع والعميد خالد عكاشة والمحامى مختار نوح.

وتنضم قناة "سى بى سى" العامة فى هذا اليوم إلى "سى بى سى إكسترا"، ابتداء من الساعة 12 ظهرا حتى 6 مساء.

يذكر أن قناة "سى بى سى اكسترا" قد انطلقت فى العاشر من يناير الماضى، وظهرت بمظهر متميز فى تغطية الاستفتاء على الدستور، حيث تواصلت فيها التغطية 24 ساعة على مدار يومين فى الاستفتاء.