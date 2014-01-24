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حصرياً:محمد عبده يوضح في "سيدتي نت"سر قبلته لأصالة

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حصرياً:محمد عبده يوضح في "سيدتي نت"سر قبلته لأصالة حصرياً:محمد عبده يوضح في "سيدتي نت"سر قبلته لأصالة

لطالما عبّرت الفنانة أصالة عن إعجابها بفنان العرب محمد عبده. ولكن كانت استضافتها له في حلقة من برنامجها "صولا" لم تعرض بعد، كافية لتفجر حولها وحول فنان العرب هجوماً لاذعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تسريب صورة لهما من الحلقة، كانت أصالة تقوم خلالها بتقبيل يد محمد عبده الذي بادرها بالمثل وقبّل يدها.
فور انتشار الصورة، لم يسلم النجمان من سيل الانتقادات التي شنّت ضدهما بسبب تصرفهما هذا. ووجّه محبو فنان العرب تساؤلاً له يريدون من خلاله أن يوضح لهما سبب سماحه لأصالة بتقبيل يده.
حول هذا التساؤل ردّ محمد عبده حصرياً من خلال تصريح لـ "سيدتي نت" جاء فيه: "أصالة عزيزة عليّ. ومن احترامها لي همّت بتقبيل يدي. وهذا احتراماً وترحيباً بي في بيتها. فرددت التحية بأحسن منها، مثلما أمرنا الله سبحانه وتعالى من خلال الآية الكريمة: "إذا حيّيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها".

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