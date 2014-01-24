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"الدولى لشباب الأزهر والصوفية": ما حدث اليوم عمل إرهابى جبان

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"الدولى لشباب الأزهر والصوفية": ما حدث اليوم عمل إرهابى جبان "الدولى لشباب الأزهر والصوفية": ما حدث اليوم عمل إرهابى جبان

أدان الدكتور مهندس عبدالله أحمد إبراهيم عضو المكتب العام بالاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية، العمل الإرهابى الإجرامى الغاشم والجبان الذى تعرضت له مديرية أمن القاهرة صباح اليوم، والذى يتنافى مع أصول ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة، ولا يقره عقل ولا منطق سليم، وينم عن حقد دفين، وإصرار على النيل من دولتنا العظيمة.
> وأعلن الدكتور محمد متولى منصور عضو المكتب العام لشئون الدعوة والإرشاد فى تصريحات صحفية بأن هذا العمل الجبان وأمثاله من الإفساد فى الأرض، الموجب للأخذ على يد فاعليه وتوقيع أقصى عقوبات الحرابة إيلاما وهو الصلب تشهيرا بالخونة وردعا لغيرهم امتثالا لقوله تعالى:"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أوينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم".

وأضاف المستشار مجدى البنا عضو المكتب العام لشئون الأمن القومى هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد أبناء الشرفاء إلا إصرارا على تحدى الإرهاب والإرهابيين.. وأضاف الدكتور أحمد الحداد قائلا رحمة الله على الضحايا ونحسبهم شهداءً عند الله، والدعاء فى هذا اليوم العظيم للجرحى بعاجل الشفاء.

وأضافت الدكتورة عائشة التيجانى عضو المكتب العام لشئون التنظيم النسائى بالاتحاد أن مصر لن تخرج من عنق الزجاجة إلا بانتخاب رئيس توافقى تدعمه مؤسسات ذات نضج سياسى، وأن جماعة الإخوان المحظورة فشلت فى صياغة خطاب يقنع العالم بقضيتهم رغم فشل حكومة الببلاوى، وأحداث اليوم تدل على أنهم بيطلعوا فى الروح.

وأخيرا فقد أشار الدكتور منير الهاشمى عضو المكتب العام لشئون التنظيم بالاتحاد أن المعطيات الموجودة على الساحة غير مبشرة على الإطلاق، فنحن نواجه إشكالية أساسية فى عملية التحول الديمقراطى فى أنه لا يوجد لدينا أى أطر قادرة على خوض انتخابات وخلق برلمان جيد يكون قادرا على إدارة البلاد.

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