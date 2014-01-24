المفتى يستنكر تفجيرات مديرية أمن القاهرة والبحوث وقسم الطالبية

استنكر الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية- العلميات الإرهابية التى وقعت صباح اليوم الجمعة من تفجير لمديرية أمن القاهرة، وأمام محطة مترو البحوث بمنطقة الدقى، وقسم الطالبية وغيرها مما أسفر عن وقوع 4 ضحايا على الأقل حتى الآن وإصابة ما يزيد عن 50 شخصاً من قوات الأمن والمواطنين.

وأكد مفتى الجمهورية- فى بيان له اليوم من السعودية – أن من يقوم بمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية مفسدون فى الأرض وعاصين لأمر الله ووصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بحرمة الدماء، ويستحقون اللعنة والطرد من رحمة الله وسوء العاقبة، يقول سبحانه وتعالى: "وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ".

وأضاف المفتى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من مغبة سفك الدماء التى حرم الله إلا بالحق، وقال فى خطبة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت".

وقال المفتى إن كل إرهابى هو ظالم لنفسه ولغيره، ولن يكون بمنأى عن عقاب الله جزاء إرهابه وإفساده فى الأرض، وإراقته للدماء التى حرم الله، وزعزعة الاستقرار وإشاعة الخوف فى نفوس الآمنين.

ودعا مفتى الجمهورية الأجهزة الأمنية إلى مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة، كما ناشد المصريين جميعًا بنبذ العنف والإرهاب، مشيرًا إلى أن يد الإجرام والإرهاب سوف تطال الجميع إذا لم يتصد لها الشرفاء من أبناء مصر.

وتقدم مفتى الجمهورية، بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لكل المصابين.

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