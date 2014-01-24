"حمية البحر المتوسط" يقلل الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية

أثبتت دراسات سابقة أن اتباع نظام غذائى يسمى بـ"حمية البحر المتوسط" قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وأكدت الأبحاث السابقة أن النظام الغذائى الذى يحتوى على زيت الزيتون النقى والمكسرات قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية "الجلطة الدموية".

ويعرف مرض الشريان المحيطى "باد" بأنه هو تراكم الترسبات الدهنية فى الشرايين، وتقييد تدفق الدم إلى الذراعين والساقين والمعدة والكليتين.

وأشار الدكتور ميغيل رويز كانيلا من جامعة نافارا فى أسبانيا إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط تتميز بانخفاض نسبة الدهون المشبعة التى تسبب الجلطات الدموية وانسداد الشرايين واتباع هذا النظام الغذائى يقى من أمراض القلب، ويخفض من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضح كانيلا أن النظام الغذائى المتوسط يتكون أساسا من الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة، وارتفاع فى الدهون غير المشبعة الأحادية ونسبة عالية من الألياف الغذائية، وهذا يشمل استهلاك كميات كبيرة من الفول والمكسرات والحبوب والبذور والجبن والزبادى باعتبارها المصادر الرئيسية من منتجات الألبان، وكميات معتدلة من الأسماك والدواجن، وكميات صغيرة من اللحوم الحمراء وانخفاض لكميات معتدلة من النبيذ الأحمر.

وأضاف كانيلا أن اتباع نظام غذائى البحر الأبيض المتوسط يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية.

وأشارت دراسة سابقة إلى أن النظام الغذائى، المكتمل مع زيت الزيتون البكر الممتاز والمكسرات، قد يقلل من خطر السكرى من النوع 2 ويعمل على اكتساب صحة أفضل وعمر أطول، ويمكن أن تساعد فى الحفاظ على الذاكرة وقدرات التفكير حسبما ذكرت أخبار طبية اليوم.

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