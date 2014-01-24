تناول كميات قليلة من الكحوليات يرفع فرص حوادث السيارات

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية معلومات خطيرة بشأن الخمر أو المشروبات الكحولية، حيث أكدت الدراسة أن تناول كميات قليلة من الكحوليات، ولو حتى كأس واحد، يرفع فرص حوادث السيارات بنسب كبيرة.

وأشار الباحثون إلى أن الأمر عندما يتعلق بقيادة السيارة، فلا توجد أى مستويات أمان لتركيزات الكحول فى الدم، سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، وكلاهما خطير على حياة الإنسان، لافتين إلى أنه حتى السائقين الذين يشعرون بثمالة خفيفة معرضين أيضاً لحوادث السيارات الخطيرة.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد مراجعة وتقييم قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بحوادث السيارات الخطيرة والقاتلة، وضمت أكثر من 570 ألف حالة اصطدام، وذلك فى الفترة من 1994 حتى عام 2011.

وكشفت النتائج أن السائقين الأقل امتلاكاً لمستويات الكحول، وكان تركيز الكحول بالدم "BAC " لديهم أقل من 0.01، وهى أقل المؤشرات على الإطلاق فى قاعدة البيانات، كانوا هم المتسببين الرئيسيين عن وقوع الحوادث بنسبة 46%، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية، ويوصى بإعادة مراجعة المستويات الآمنة للكحول، وخاصة أن المستويات القانونية لهذه التركيزات أثناء القيادة تبلغ 0.8% داخل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Injury Prevention"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى والعشرين من شهر يناير الجارى.

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