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بالصور.. والد مجند مصاب: عرفت بانفجار المديرية من زميل ابنى

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أكد السيد عبد العظيم والد الجندى أحمد السيد عبد العظيم أحد المصابين فى تفجيرات مديرية أمن القاهرة، أنه علم بتفجيرات مديرية أمن القاهرة، خلال رسالة إخبارية على هاتفه.
> وأضاف عبد العظيم لـ"اليوم السابع"، أنه فور علمه بالتفجيرات اتصل بنجله لكنه لم يرد وفوجئ بصوت مختلف يحدثه من هاتف نجله، وقال له أنا زميل أحمد، مشيرًا إلى أنه سأله عن صحة نجله، فقال فى البداية، إنه بخير ولما سأله هل أصيب فى التفجيرات فارتبك زميله وقال بخير، ثم أكد أنه مصاب بخدوش بسيطة.
> وقال عبد العظيم، إنه انتقل إلى مستشفى الحسين، بعد أن علم من زملاء نجله أنه نقل إليها لتلقى العلاج بالمستشفى.

يذكر أن المستشفى تلقت 18 مصابًا عقب التفجيرات منهم 16 شرطيًا ومدنيين، وتضمن العسكريون عريف وأمين شرطة والباقى مجندين خرج منهم 15 مصابًا، بعد وصولهم المستشفى بساعة بعد تلقيهم إسعافات اولية، حيث إن إصاباتهم خفيفة وبقيت ثلاث حالات خرجت من غرفة العمليات منذ قليل.


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