"الطائفة الإنجيلية": الأعمال الإرهابية قوة دافعة لاستكمال مسيرتنا

قال الدكتور أندرية زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إن الأعمال الإرهابية تهدف إلى وضع مصر فى موقف اقتصادى حَرْج، ووضعها فى صورة مهزوزة أمام العالم، مُشَدِّدًا على أن تلك الأهداف لن تتحقق.

وأضاف زكى، فى اتصال هاتفى للتليفزيون المصرى، اليوم، الجمعة "هذه الأعمال الإرهابية لن ترهبنا ولكنها قوة دافعة لاستكمال مسيرتنا، واستكمال خارطة المستقبل".

وتابع: "يجب محاكمة المجرمين محاكمات سريعة، ويتم القصاص منهم من أجل مصر"، مُشَدِّدًا على أن دماء المصريين ليست رخيصة.

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