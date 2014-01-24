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تواجد أمنى مكثف بمحيط مكتبة الإسكندرية تزامنا مع تظاهرات الإخوان

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تواجد أمنى مكثف بمحيط مكتبة الإسكندرية تزامنا مع تظاهرات الإخوان تواجد أمنى مكثف بمحيط مكتبة الإسكندرية تزامنا مع تظاهرات الإخوان

انتشرت مدرعات الأمن المركزى والقوات المسلحة، اليوم الجمعة، بمحيط مكتبة الإسكندرية بمنطقة الشاطبى، فى الوقت الذى تشهد محافظة الإسكندرية تظاهرات عدة دعت إليها جماعة الإخوان، ومن المتوقع أن تستمر تلك القوات إلى الغد بالتزامن مع الدعوات التى أطلقها عدد من الائتلافات والحركات الشبابية لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

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