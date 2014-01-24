انتشار مكثف لعلم مصر وصور السيسى أمام ديوان محافظة الغربية

انتشر ظهور علم مصر وصور الفريق السيسى،اليوم، سواء مع الباعة الجائلين أو المواطنين الوافدين أمام ديوان عام محافظة الغربية، فى شارع البحر بمدينة طنطا للاحتفال بذكرى ثورة يناير, وعيد الشرطة.

كما أقامت القوى الثورية بالغربية منصة كبيرة على سور كلية التربية أمام ديوان عام المحافظة لترديد الأناشيد والأغانى الوطنية, بينما رفع الحاضرون صور الفريق عبد الفتاح السيسى مهللين على ألحان أغنية تسلم الأيادى.

وعلى صعيد آخر، تشهد محافظة الغربية حالة من التعزيزات الأمنية, وتمركز مدرعات ودبابات الجيش ومصفحات الشرطة حول أقسام الشرطة, ومجمع المحاكم وسجن طنطا العمومى , وأمام مبنى مديرية الأمن وديوان عام المحافظة.

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