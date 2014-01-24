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نقابة العاملين بالتأمينات والمعاشات تدين تفجيرات اليوم

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نقابة العاملين بالتأمينات والمعاشات تدين تفجيرات اليوم نقابة العاملين بالتأمينات والمعاشات تدين تفجيرات اليوم

قال محمود عبد العظيم رئيس نقابة العاملين بالتأمينات والمعاشات بالإسماعيلية، إن النقابة أصدرت بيانا اليوم أدانت فيه التفجيرات التى شهدنها القاهرة صباح اليوم الجمعة، وأسقطت شهداء ومصابين من أبناء الشعب. وتدعوا النقابة إلى تلاحم كل أبناء الوطن خلف مؤسسات الدولة لحماية مقدرات الشعب المصرى وأمنه.

أشار البيان الى أن هذا الوطن أمانة فى أعناقنا جمعياً وهى أمانة غالية . وأن النقابة تنعى أبناء الشهداء، وتتقدم لذويهم بخالص تعازيها سائلين المولى عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته، وان يحمى مصر وأهلها من عبث العابثين .

وتطالب وزاره الداخلية بتركيب كاميرات مرقبه على المبانى الشرطية حتى يتم معرفه من يقوم بهذه الأعمال الإرهابية.

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