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محافظ سوهاج: دخول 20 قرية ضمن البرنامج الإماراتى للتطوير

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محافظ سوهاج: دخول 20 قرية ضمن البرنامج الإماراتى للتطوير محافظ سوهاج: دخول 20 قرية ضمن البرنامج الإماراتى للتطوير

بعث اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، اليوم، برسالة إلى شعب سوهاج دعاهم فيها إلى النزول والمشاركة بقوة، فى الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير المجيدة غدًا بميدان الثقافة.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح موسم عصير القصب وإنتاج السكر لعام 2014، والذى حضره المحافظ اليوم بمصانع سكر جرجا.

وقال المحافظ، إن الأعمال الإرهابية التى حدثت صباح اليوم ما هى إلا زوبعة فى فنجان لن تنال من عزيمة الشعب المصرى ولن تعود بنا إلى الوراء، مؤكدًا بأنه سيكون أول الحاضرين غدًا للاحتفال مع أهالى سوهاج بميدان الثقافة.

حضر الحفل مصطفى عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة، ومحمد عبدالحميد رئيس مدينة جرجا، وجمال محمود عبد الغنى رئيس قطاعات مصانع السكر بجرجا، والمستشار أبو المجد أحمد على، وعدد من رجال الصحافة والإعلام والعاملين بالمصنع.

وقام المحافظ بإلقاء أول عود قصب بعصارة القصب إيذانًا ببدء موسم عصير القصب لعام 2014. تفقد السيد المحافظ بعد ذلك المصنع وتابع مراحل إنتاج السكر.

كما كشف المحافظ خلال زيارته لمصانع سكر جرجا، اليوم، عن بوتوكول تم توقيعه بين محافظة سوهاج وصندوق 306/306 يقضى بخدمة وتنمية 4 قرى بمحافظة سوهاج، وتوصيل كافة الخدمات بها من ماء وكهرباء وصرف صحى وغيرها من الخدمات اللازمة.

وأعلن المحافظ أيضًا عن دخول 20 قرية من محافظة سوهاج ضمن البرنامج الإماراتى لتطوير 100 قرية بجمهورية العربية.

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