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شهود عيان:قتيلان و8 مصابين فى اشتباكات الشرطة والإخوان بالفيوم

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شهود عيان:قتيلان و8 مصابين فى اشتباكات الشرطة والإخوان بالفيوم شهود عيان:قتيلان و8 مصابين فى اشتباكات الشرطة والإخوان بالفيوم

أكد شهود عيان سقوط قتيلين وأصيب 8 آخرون فى اشتباكات عنيفة وقعت منذ قليل بين الشرطة وعناصر الإخوان الإرهابية بميدان السواقى بوسط مدينة الفيوم، وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على 9 من عناصر الجماعة.

كانت مسيرات لجماعة الإخوان قد انطلقت عقب أداء صلاة الجمعة اليوم وجابت عددا من شوارع مدينة الفيوم، وأثناء تواجد المشاركين فى المسيرة بميدان السواقى رددوا الهتافات المنددة بالجيش والشرطة ووقعت اشتباكات بينهم وبين معارضين لهم، ثم تدخلت الشرطة ووقعت اشتباكات عنيفة استخدمت خلالها الأسلحة الناريةـ، وأسفرت حتى الآن عن سقوط قتيلين و8 مصابين، وألقى القبض على 9 من أعضاء الجماعة وما زال هناك كر وفر بين الطرفين.

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