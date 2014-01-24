"النقابة": انفراجة كبيرة فى أزمة أطباء التكليف

أكدت النقابة العامة للأطباء، وجود انفراجة كبيرة فى أزمة أطباء التكليف.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم، الجمعة، إن وفدا من نقابة الأطباء عقد اجتماعا مع عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، حضره كل من د. هناء عامر مساعد الوزيرة، والدكتورة سعاد عبد المجيد مساعد الوزير، ود. نجوى العشرى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، ود. هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى، ود. محسن طه مدير عام الإدارة العامة للتكليف وممثلين عن أطباء دفعة (2010، 2011، 2012).

وأوضح أن وفد النقابة ضم كلا من د. منى مينا أمين عام النقابة ود. محسن عزام مقرر لجنة الشباب ود. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة، وذلك لمناقشة متطلبات الأطباء فى حركة التكليف والنيابات القائمة.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على غلق موقع التنسيق لحركة التكليف الحالية على أن يعاد فتحه خلال الأيام القليلة القادمة بالمحددات الآتية.

التنسيق والتوزيع على مرحلتين: الأولى: الإدارات، والثانية: الوحدات، وأن يتم الإعلان عن جميع الأماكن الشاغرة بالوحدات على مستوى الجمهورية والتأكيد على تمتع المناطق النائية بالمزايا المالية والمعنوية ومنها القرار 60، أن تكون الدرجة المالية للطبيب مع استلام النيابة.

وفيما يتعلق بحركة النيابات فتم الاتفاق غلق موقع التنسيق لحركة النيابات الحالية نوفمبر 2013 على أن يعاد فتحه خلال الأيام القليلة القادمة بالمحددات الآتية، الأطباء المكلفون بالمناطق النائية لهم الحق فى التقدم لأول حركة نيابات (ملحة – عادية) بعد استلامهم العمل الفعلى ويتم استلام النيابة بعد عام عمل فعلى من التكليف على أن يحتسب هذا العام من فترة النيابة، مراجعة المستشفيات لإمكانية زيادة أعداد احتياجاتها من الأطباء المقيمين فى التخصصات المختلفة.

وأعربت النقابة عن أملها فى استمرار وزارة الصحة والسكان فى دعم الأطباء واستجابتها لتذليل مشاكلهم.

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