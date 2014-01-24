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تقرير - رفض صلاح مصافحة لاعبي مكابي تل أبيب يقلق مسؤولي تشيلسي ' اليهود '

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تقرير - رفض صلاح مصافحة لاعبي مكابي تل أبيب يقلق مسؤولي تشيلسي ' اليهود ' تقرير - رفض صلاح مصافحة لاعبي مكابي تل أبيب يقلق مسؤولي تشيلسي ' اليهود '

لندن /أ ش أ/ ألقت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية الضوء على انتقال لاعب منتخب ونادي بازل السويسري محمد صلاح إلى نادي تشيلسي الانجليزي، مشيرة إلى أن اللاعب أثار ضجة لرفضه مصافحة لاعبين إسرائيليين مرتين.

وألمحت الصحيفة إلى أن مالك النادي رومان ابراموفيتش ورئيس النادي بروس باك والمدير الرياضي يوجين تينيبوم يهود وسيشعرون بالقلق من موقف اللاعب.

ورفض لاعب تشيلسي الجديد، الذي سينضم للنادي بعد اكمال الكشف الطبي، مصافحة لاعبي نادي مكابي تل أبيب في مبارتي الذهاب والإياب في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى تعمد صلاح ترك مصافحة لاعبي الفريقين التقليدية قبل المباراة وذهب لربط حذائه بجانب الخط، وهي المباراة التي فاز فيها الفريق السويسري بهدف نظيف.

وكرر اللاعب الموهوب /21 عاما/ نفس الأمر في مباراة الإياب في تل أبيب، حيث سجل اللاعب الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 3/3 وتأهل بازل.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر سيسبب إزعاجا لدى الإدارة في تشيلسي.

يذكر أن أبراموفيتش كثير الزيارة لإسرائيل ويرعى العديد من الفعاليات هناك ، طبقا للدايلي ميل.

وأضافت أنه رغم سلوكه المثير للجدل، إلا أنه من المتوقع أن يتم تشيلسي الصفقة بعد بيع خوان ماتا إلى مانشستر يونايتد بمبلغ 37 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن "البلوز" اتفق مع بازل على شراء صلاح بمبلغ 11 مليون جنيه استرليني ليفسد الصفقة التي سعى ورائها ليفربول لأشهر ماضية.

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