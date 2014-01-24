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الأمن يطارد مسيرة إخوانية بالقرب من منزل والدة وزير الداخلية بالسويس

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الأمن يطارد مسيرة إخوانية بالقرب من منزل والدة وزير الداخلية بالسويس الأمن يطارد مسيرة إخوانية بالقرب من منزل والدة وزير الداخلية بالسويس

نظم منذ قليل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى مسيرة بالقرب من منزل والدة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، قامت بقطع الطريق بصناديق القمامة وإشعال النيران فيها .

من جانبها طاردت قوات الجيش والشرطة المسيرة بقنابل الغاز ، وأعادت فتح الطريق، وفر عناصر الإخوان إلى الشوارع الفرعية .

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