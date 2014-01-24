مسلم: "أنا أو الدم" الوعد الوحيد الذي أوفى به مرسي.. والإرهاب رهان الإخوان الأخير

مسلم: المشهد في مصر "شهيد بيوصل شهيد"

كتب : سهيلة حامد منذ 8 دقائق

علّق الكاتب الصحفي محمود مسلم، مدير تحرير جريدة "الوطن"، على الانفجارين في محيط مديرية أمن القاهرة وفي منطقة البحوث، بقوله إن المشهد الحالي مروع، ومن الصعب أن يستعد المواطنين لفرحة ذكرى 25 يناير الثالثة، مشيرًا إلى أن ذلك هو الهدف الرئيسي للإرهابيين، كما نعى الشهداء داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة.

توقعت من الحكومة أن تجري اجتماعات لتطور الآليات فيما بعد الاستفتاء

وأضاف مسلم، في حوار خاص لبرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن المشهد في مصر أصبح "شهيد بيوصل شهيد"، وأصبح الشهيد هو الوحيد الذي يستطيع التأثير في المصريين.

وتابع: بالأمس استشهد 5 في بني سويف، واليوم 5 شهداء، هكذا أرادت عصابة الإخوان الإرهابية الخائنة، حسب قوله، أن تحوّل البلد إلى مأتم وسرادق عزاء كبير ننتقل فيه من مكان إلى مكان ولكن المجني عليه واحد، راجل وطني قام بدوره.

وأكمل مدير تحرير الوطن، أن هذا هو الوعد الوحيد الذي أوفى به مرسي عندما قال "أنا أو الدم"، وأيضًا هو الوعد الوحيد الذي أوفى به خيرت الشاطر حين التقى السيسي عندما قال "أنا مضمنش رد فعل الجماعات المسلحة"، ملوحًا بالزناد.

كما تساءل مسلم، من يعتقد أن الإخوان ليس لهم يد في الانفجار؟.. لماذا لم تحدث تلك الانفجارات وقت حكم الإخوان؟، مدللًا على قوله بالقبض على نجل قيادي إخواني في تفجير المنصورة، ثم عاد وتساءل من لديه المصلحة فيما يحدث؟ مدللًا على حديثه بقول القيادي الإخواني محمد البلتاجي بإنه "بعودة مرسي سيتوقف الإرهاب في سيناء"، مضيفًا الإخوان إن لم ينفذوا الحادث فإنهم يخططون ويمولون، فبعد ما خسروا رهانهم على الشعب والدعم الخارجي فإن رهانهم الآن على الإرهاب.

وتابع مدير تحرير الوطن، من الواضح أن الإخوان تلعب على الكارت الأخير، وأن 25 يناير هي الكارت الأخير بالنسبة لها، وتحاول جاهدة زعزعة الأمن والشارع، مطالبًا بأن يكون الأمن أشد من ذلك، موضحًا أننا نحتاج إلى رؤية لفكرة المواجهة.

مدير تحرير الوطن: الإخوان تريد تحويل البلد إلى سرادق عزاء

وأضاف كنت منتظر من حكومتنا الفاشلة "اللي ربنا بلانا بيها"، حسب قوله، بدلًا من اهتمامهم بنسبة مشاركة الشباب الضئيلة في الاستفتاء أن تجري اجتماعات لتطور الآليات فيما بعد الاستفتاء ولاسيما بعد التفاف الشعب حولهم.

أما بشأن "حماس"، قال مسلم إن "حماس" تلعب دورا خطيرا في مصر، فهي منظمة إخوانية بحتة، مضيفًا لم أراهم حتى الآن، ألقوا بصاروخ على إسرائيل، كما طالب جهات الأمن برصد إحصاء من عدد المقبوض عليهم من حماس، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى الآن.

من يعتقد أن الإخوان ليس لهم يد في الانفجار

أما عن قطر، قال مسلم إنها أصبحت دولة معادية لمصر، مضيفًا "هنقعد نطبطب عليها لحد امتى"، وتابع قائلا: إن مصر "ماشية ببركة ربنا ودعاء الأمهات الصالحين في البلد"، كما أدان موقف الحكومة وقال إن "كل شيء تأخر في البلد كان سببه الحكومة الحالية".

وتساءل مدير تحرير الوطن، لماذا لم نتخذ موقفًا من قطر وقناة الجزيرة؟، مضيفًا "نحن لدينا حكومة تطمّع أي بلد فينا".