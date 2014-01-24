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صفاء حجازي تضع خطة قطاع الأخبار لنقل احتفالات يناير

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صفاء حجازي تضع خطة قطاع الأخبار لنقل احتفالات يناير صفاء حجازي تضع خطة قطاع الأخبار لنقل احتفالات يناير

كتب : انتصار حسني منذ 36 دقيقة

انتهت صفاء حجازى، رئيسة قطاع الأخبار، من وضع خطة استعدادات القطاع لنقل فعاليات واحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير العظيمة غدا، السبت، وذلك عن طريق نشر المراسلين التابعين للقطاع فى مختلف الميادين والمحافظات التى ستحتفل بهذه الذكرى الغالية على قلوب المصريين، وسيقوم القطاع بنقل الاحتفالات عن طريق وحدات البث المباشر "إس إن جي" وعربات الإذاعة الخارجية، وسيتم النقل المباشر من ميدان التحرير والميادين الرئيسية فى القاهرة والمحافظات التى ستشهد فعاليات واحتفالات، وخاصة الإسكندرية والسويس وذلك فى نقل مباشر وبث حي للفعاليات أولاً بأول.

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