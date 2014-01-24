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زياد بهاء الدين ينعى شهداء الجرائم الإرهابية ويؤكد:"الإرهاب لن ينجح"

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زياد بهاء الدين ينعى شهداء الجرائم الإرهابية ويؤكد:"الإرهاب لن ينجح" زياد بهاء الدين ينعى شهداء الجرائم الإرهابية ويؤكد:"الإرهاب لن ينجح"

نعى الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، شهداء الجرائم الإرهابية الأبرياء، ويعرب عن خالص تعزيته لذويهم فى مصابهم الأليم، كما يتمنى السلامة والشفاء لمصابى هذه الأعمال الوحشية والخسيسة.

وقال بهاء الدين فى بيان له اليوم "ننعى إلى الوطن شهداء الجرائم الإرهابية الأبرياء، ونتمنى السلامة والشفاء لمصابى هذه الأعمال الوحشية والخسيسة".

وأكد أن الإرهاب لن ينجح فى كسر إرادة الشعب المصرى التى عبر عنها فى الاستفتاء على الدستور، ولا فى وقف مسيرته نحو الاستقرار والحرية. كما لن ينجح فى شق صف المصريين والقوى الوطنية المجتمعة بأكملها على التصدى للإرهاب، وعلى استكمال خارطة الطريق.

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