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طوارئ بالنيابات على مستوى الجمهورية للتحقيق فى التفجيرات الإرهابية

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طوارئ بالنيابات على مستوى الجمهورية للتحقيق فى التفجيرات الإرهابية طوارئ بالنيابات على مستوى الجمهورية للتحقيق فى التفجيرات الإرهابية

قرر النائب العام المستشار هشام بركات رفع حالة العمل بالنيابة العامة على مستوى الجمهورية للدرجة القصوى، للتحقيق فى جميع المحاولات الإرهابية والتفجيرات التى تتعرض لها البلاد ولحين الانتهاء من احتفالية وفعاليات ثورة 25 يناير.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل فريق من المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، يعاونه كل من المستشارين هشام سمير وعمرو شكرى وعمرو قنديل وحسين عبد الرؤوف، و18 آخرين من أعضاء المكتب الفنى.

وكلف "بركات" المستشار زكريا عبد العزيز المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار مصطفى سليمان المحامى العام للنيابات المتخصصة، والمستشار تامر الفرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى، وآخرين بسرعة إجراء تحرياتهم عن الوقائع وبدء التنسيق مع الجهات الأمنية للوقوف على حقيقة التفجيرات التى تضرب البلاد.

الجدير بالذكر، أن مجهولين قاموا صباح اليوم بتفجير مديرية أمن القاهرة واستهداف محطة البحوث وانفجار قنبلة أخرى داخل شقة ببولاق.

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