القائد العام لشرطة دبي يكرم طالباً لأمانته

كرم سعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بحضور اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ونائبه لشؤون المراكز والمخافر العقيد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق وعدد من الضباط الطالب امريت جيو ادرش في الصف الرابع الابتدائي وذلك لعثوره على مبالغ مالية وبطاقات شخصية قام بتسليمها لمركز شرطة القصيص مما كان له الأثر الطيب في عودة المال والوثائق لصاحبها.

وقدم سعادة اللواء خميس المزينة شهادة شكر وتقدير وهدية رمزية للطالب امريت جيو ادرش وذلك لأمانته وفطنته مؤكدا أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور وبث روح التعاون والعمل يدا بيد من أجل بسط الأمن والأمان مشيدا سعادته بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

>