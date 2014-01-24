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أناقة "السويتشرت"Sweatshirt Chic

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أناقة "السويتشرت"Sweatshirt Chic أناقة "السويتشرت"Sweatshirt Chic

في الماضي كانت "السويتشرت" Sweatshirt حكراً على الأزياء الرياضية. أما اليوم فهي من القطع التي يمكن اختيارها للحصول على إطلالة شيك. اطلعي من خلال هذه الصور على أفضل الطرق لتنسيقها مع أزيائك الشتوية.

- محررة الموضة: Roberta Resta
- تصوير: Jenny Brought.
- تصفيف شعر وماكياج: Marco Antonio باستخدام مستحضرات Chanel.
الصورة رقم 1:
- تنورة متوسطة الطول باللون الأزرق من Sportmax.
- سويتشرت باللون الأسود مزينة برسومات عند الصدر.
- جاكيت مزينة بالريش عن أطرافها.
الإثنان من Christopher Kane.
- حقيبة صغيرة باللون الأزرق الداكن من Valentino.
- قبعة باللون الأزرق يزينها الشك من Bernstock Speirs.

الصورة رقم 2:
- سويتشرت مطبعة عند الصدر من Three Floor.
- تنورة قصيرة من التويد، ليغينغ من التويد، بوتس من الجلد الأسود وحقيبة صغيرة جميعها من Chanel.

الصورة رقم 3:
- تنورة متوسطة الطول باللون الأسود من Michael Kors.
- قميص باللون الوردي تزينها عقدة عند العنق من Diane Von Furstenberg.
- سويستشرت مطبعة من Mother of Pearls @net-a-porter.com
- قبعة باللون الوردي من Bernstock Speirs.
- حذاء ذو كعب مرتفع من Nicholas Kirkwood for Erdem.
- حقيبة صغيرة باللون الأبيض من Alexander McQueen.

الصورة رقم 4:
- قميص مطبعة فوقها سويتشرت وتنورة بالطبعة نفسها الكل من Givenchy.

الصورة رقم 5:
- ثوب مطبع بالأسود والأبيض من shAshi.
- سويتشرت "ايفل آي" Evil Eye باللون الأسود وبوتس ذو كعب مرتفع. الإثنان من Kenzo.
- جوارب سوداء من Tabio.

 

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