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مدير أمن الوادى الجديد: "الإرهاب" لن ينال من عزيمة رجال الشرطة

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مدير أمن الوادى الجديد: "الإرهاب" لن ينال من عزيمة رجال الشرطة مدير أمن الوادى الجديد: "الإرهاب" لن ينال من عزيمة رجال الشرطة

أكد اللواء محمد سمير، مدير أمن الوادى الجديد، اليوم الجمعة، أن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة رجال الشرطة الذين يقدمون كل يوم شهداء من أجل أمن واستقرار المواطن.

جاء ذلك تعقيبا على حادث تفجير مديرية أمن القاهرة الذى وقع صباح اليوم الجمعة.
> ووصف مدير الأمن التفجير الإرهابى بـ"الجبان والخسيس"، موضحاً فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذه الأعمال الإرهابية متوقعة، فى ظل الضربات الموجعة التى وجهها رجال الشرطة والقوات المسلحة للعناصر الإجرامية والإرهابية منذ ثورة 30 يونيو.

وأكد أن كافة المناطق الشرطية بالوادى الجديد مؤمنة تماما، وأن هناك خططا تأمينية خاصة لتأمين المواطنين خلال احتفالهم بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

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