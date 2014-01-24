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جبهة الإنقاذ بسوهاج تدين تفجيرات مديرية أمن القاهرة والبحوث والطالبية

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جبهة الإنقاذ بسوهاج تدين تفجيرات مديرية أمن القاهرة والبحوث والطالبية جبهة الإنقاذ بسوهاج تدين تفجيرات مديرية أمن القاهرة والبحوث والطالبية

أدان أحمد فاروق العنانى عضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ الوطنى بسوهاج، سلسلة الانفجارات التى حدثت صباح اليوم بمديرية أمن القاهرة وبمحطة البحوث وقسم الطالبية.
> ووصف "العنانى" الأعمال الإرهابية بـ"العمل الخسيس"، محملاً الخلايا النائمة لجماعة الإخوان المسلمين مسئولية حرق ومقدرات هذا الشعب.
> كما أدان جماعة أنصار بيت المقدس التى أعلنت مسئوليتها عن الحادث الإرهابى، مطالباً الشرطة والجيش بضرورة ملاحقة الإرهابيين والقبض عليهم.

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