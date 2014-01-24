قناع الأفوكادو لمحاربة حبِّ الشباب

"لا تضعي على بشرتك شيئاً لا يمكنك تناوله" مقولة صحيحة ومفيدة في كثير من الأحيان. هنالك كثير من العلاجات لحبِّ الشباب في الأسواق. لكنّ معظمها يؤدّي إلى جفاف الجلد وخشونة البشرة. ولتجنب ذلك يمكنك استخدام قناع الأفوكادو الذي له فوائد عظيمة في علاج حبِّ الشباب وجفاف الجلد، بفضل احتوائه على العسل الخام، الذي يتميّز بخصائص مضادة للجراثيم ومكافحة البكتيريا، خصوصاً تلك التي تسبّب حبّ الشباب، فضلاً عن محاربته آثار الشيخوخة.

ويفضل تجنب استخدام ماء الصنبور في الخليط، لأنَّها قد تحتوي على ملوثات غير مرغوب فيها، كما أنَّ محتواها من المعادن قد يسبب جفاف الجلد، في الوقت الذي يفضّل فيه استخدام الماء المقطر، إذا أمكن.

المكونات:

1/2 كوب من ثمار الأفوكادو المهروسة.

1/2 كوب ماء مقطر.

ملعقة طعام من العسل الخام.

الطريقة:

ـ يهرس الأفوكادو حتى تتشكل لدينا عجينة.

ـ يضاف الماء المقطر والعسل الخام.

ـ يطبق القناع على بشرة نظيفة وجافة ويترك لمدَّة 30 دقيقة.

ـ يشطف الوجه بالماء الفاتر المقطر.

نصائح مهمّة:

إذا أردت ان تستفيدي من الأفوكادو، فاحرصي على أن يكون ناضجاً وليناً.

تأكّدي من أنّ المكونات لا تتحسّس منها بشرتك.

من المهمّ ترطيب البشرة بعد القناع.

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