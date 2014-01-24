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فريق من نيابة أمن الدولة يصل مديرية أمن القاهرة لمعاينة الانفجار

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وصل منذ قليل، المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، إلى مكان الانفجار الذى استهدف مديرية أمن القاهرة، وبصحبته المستشار خالد ضياء، والمستشار محمد وجيه من النيابة؛ لمعاينة مكان الانفجار ومبنى المديرية ومبنى المتحف الإسلامى وعدد من المحلات التى تأثرت بالانفجار، لحصر التلفيات وبدء التحقيقات.

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