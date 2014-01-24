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السفارة الأمريكية تدين الهجمات الإرهابية وتدعم جهود ملاحقة المتورطين

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أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة بأشد العبارات الممكنة الهجمات الإرهابية الغاشمة التى شهدتها القاهرة، صباح اليوم الجمعة.

وقالت السفارة، فى بيان لها: "ندعم تماماً جهود المصرية لتقديم مرتكبى هذه الجرائم إلى العدالة، وتتقدم السفارة بخالص التعازى لأسر وأصدقاء الضحايا، وتتمنى الشفاء التام والعاجل للمصابين".

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