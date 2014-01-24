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عاجل| انطلاق مسيرتين لأنصار الرئيس المعزول بالإسكندرية للحشد في 25 يناير

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عاجل| انطلاق مسيرتين لأنصار الرئيس المعزول بالإسكندرية للحشد في 25 يناير عاجل| انطلاق مسيرتين لأنصار الرئيس المعزول بالإسكندرية للحشد في 25 يناير

كتب : أحمد ماجد منذ 50 دقيقة

انطلق العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمسيرة من أمام نادي القضاة بالإسكندرية، اليوم، ضمن فعاليات يوم "ثورة تاني من جديد"؛ لحشد المواطنين للنزول في ذكرى 25 يناير.

رفع المشاركون شارات رابعة الصفراء وصور الرئيس المعزول، ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية؛ للتنديد بمقتل أحد الطلاب أمس، خلال الاشتباكات التي شهدتها جامعة الإسكندرية بين قوات الأمن وطلاب الإخوان.

فيما انطلق عدد من مؤيدي المعزول صباح اليوم، بمسيرة في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية؛ للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي وحشد المواطنين للنزول غد.

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