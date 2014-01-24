زيارة طبيب الأسنان مرة سنوياً تحميك من الصداع

الصداع من الأعراض التى تكون ناتجة عن الإصابة بأمراض أخرى، مثل الإصابة بضعف النظر، أو حتى الإصابة بتسوس الأسنان، ويقول الدكتور أحمد رضوان استشارى طب جراحة الأسنان، إن تسوس الأسنان من الإصابات التى قد تسبب الصداع لفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر.

وعن أسباب تسبب تسوس الأسنان بالشعور بالصداع، قال رضوان إن تسوس الأسنان يبدأ أولا بإصابة طبقة المينا بالأسنان، وهى الطبقة الخارجية للسن، ثم تصيب الطبقة الداخلية للسن، ثم تصيب العصب، وهذا العصب يتواصل مع المخ من خلال خلايا عصبية وعندما يصاب العصب يتأثر المخ أيضا.

وتابع رضوان إن مشاكل الأسنان لا تتوقف على الصداع فقط، حيث إن عدم الاهتمام بالأسنان، مما يؤدى إلى تضخم اللثة والآلام الأسنان، وفسر ذلك بسبب زيادة الترسبات الكلسية والتى تؤدى إلى إفراز أحماض تسبب التهاب اللثة والأنسجة اللينة حول الأعصاب بالأسنان، مضيفا أن تلف الجذور والأعصاب يؤدى إلى حدوث "دمامل" باللثة وعظام الفك، وتحتاج فى تلك الحالة إلى جراء جراحة لاستئصال تلك الأجزاء.

واستكمل رضوان، أن من الأسباب التى تسبب الآلام الأسنان والصداع هى عدم تركيب جسور الأسنان، أو الأسنان البديلة، فقد يحدث اختلاف فى حجم السن الصناعى والطبيعى، مما يؤدى إلى التهاب اللثة نتيجة وجود خلل فى مضغ الطعام وترسب بعض الأحماض على الأسنان، مما يؤدى إلى وجود الروائح الكريهة نتيجة تعفن اللثة.

ونصح رضوان "قراء اليوم السابع" بالكشف الدورى لدى طبيب الأسنان يساعد على الكشف المبكر عن الإصابة بالتسوس، وعلاجها قبل أن تدمر أجزاء كبيرة من طبقات السن ويصعب بعد ذلك علاجها.

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