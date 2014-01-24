مدرب ليفربول لايزال متمسكا بأمل ضم صلاح.. ويصرح: لم ينضم لتشيلسي رسميا

يرفض برندن رودجرز المدير الفني لليفربول الاستسلام للخسارة أمام تشيلسي في سباق ضم محمد صلاح جناح بازل المتألق.

وكان ليفربول أقرب لضم صلاح بعدما أبدى اهتمامه باللاعب منذ بداية يناير، ولكن تشيلسي دخل في الصفقة في اللحظات الأخيرة ونجح في حسمها بحسب مع أعلن.

ولكن رودجرز قال في تصريحات لموقع "تالك سبورت": "لست متأكدا إذا ما كانت الصفقة حسمت أم لا".

واستدرك مضيفا "صلاح لاعب صغير وجيد وراقبناه لشهور، أعلم أن وكيل اللاعب وتشيلسي وبازل تحدثوا عن الصفقة ولكنها مستحيل أن تكون تمت.. مستحيل أن تكون تمت".

وأوضح "أعلم أن إدارة ليفربول تعمل بشكل جيد من أجل ضم لاعبين جدد، وسأترك هذا الأمر لهم ولنرى ماذا سيحدث".

وأكدت التقارير الإنجليزية أن المقابل المالي الذي عرضه تشيلسي على اللاعب أكبر من الذي سيحصل عليه من ليفربول، وهو ما حسم الصفقة.

وتابع رودجرز "صلاح لاعب موهوب ويبلغ من العمر 21 عاما فقط والناس رأت إمكاناته أمام تشيلسي وتوتنام هوتسبر في بطولات أوروبا، ولكن عليك أن تمتلك قائمة من اللاعبين حتى تجد بديلا أو أثنين إذا لم تسر الأمور بشكل جيد".

وأتم "ولكن موسم الانتقالات صعب جدا فمن الصعب أن تضم اللاعبين القادرين على تطوير أداء الفريق، وأفضل أن انتظر وأراقب لاعبينا الشباب عن ضم لاعبين".