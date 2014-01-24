تجفيف أصابع القدمين أهم طرق علاج تنيا الأقدام

يعانى الكثير من الشباب من تنيا الأقدام، حيث أرسل قارئ يقول أنا شاب عمرى 20 عاما، أنا شاب رياضى أعانى ما يعرف باسم تنيا الأقدام وعلى الرغم من أنى أعالج منها منذ فترة إلا أنها لم تعالج حتى الآن فما الحل؟

أجابت على هذه الاستشارة الدكتورة أميرة سالم أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، إن مرض تنيا الأقدام أو القدم الرياضية، سمى بهذا لأن أغلب الذين يصابون به من الرياضيين، نتيجة ارتداء الحذاء لفترات طويلة، مما يؤدى إلى تعرق القدمين وخاصة ما بين الأصابع.

وتابعت أن تنيا الأقدام تظهر من خلال الشعور بالرغبة الشديدة بالحكة، بالإضافة إلى ظهور تغيرات بلون الجلد، إلى الأبيض، مضيفة أن علاج تلك الحالة تستغرق عدة أسابيع، لذا ينصح بوضع مضاد للفطريات بشكل دورى كل 8 ساعات، بالإضافة إلى محاولة تعريض القدم إلى التهوية اكبر قدر ممكن من الوقت، لتخلص من تلك الفطريات.

ونصحت أميرة المرضى المصابين بتنيا الأقدام بضرورة الحفاظ على النظافة اليومية للأقدام، وخاصة تجفيف ما بين أصابع القدمين، مضيفه إن البعض يتوقف عن وضع العلاج بسبب ظهور تحسن شكلى فى الإصابة، إذ أن بقايا الفطريات المسببة للإصابة بهذه الحالة والتى تتواجد تحت الجلد تكون لديها القدرة على النمو من جديد بمجرد التوقف عن العلاج، وبعد فترات متقطعة من العلاج تصبح تلك الفطريات قادرة على مقاومة العلاجات الدوائية المختلفة.

وقالت أميرة، أن الفطريات التى تسبب تلك المشكلة لها عدة أنواع ولتحديد العلاج المناسب لها لابد من استشارة الطبيب المختص لتحديد العلاج المناسب، محذرة من قيام البعض بوضع مضادات فطرية من قبل الإصابة للوقاية، مؤكدة على إن تلك الطريقة تولد للفطريات مقاومة لهذا النوع من العلاجات ويصعب علاج أى عدوى فطرية مستقبلية.

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