أتلتيكو مدريد يفوز على بلباو بصعوبة في ذهاب ربع نهائي الكأس

مدريد، (إفي): حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه أثلتيك بلباو في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف نظيف بملعب فيسنتي كالديرون، لتبقى آمال الفريق الباسكي قائمة في تحقيق نتيجة إيجابية إيابا.

أحرز هدف المباراة الوحيد المدافع الأوروجويائي دييجو جودين، من رأسية قوية سكنت شباك الحارس في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

ويكفي أتلتيكو الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حسم التأهل لنصف نهائي البطولة، بينما سيسعى أثلتيك لقطع الطريق على "الكولتشونيروس" وتحقيق نتيجة إيجابية تؤهله إلى قبل النهائي.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل 29 يناير، على ملعب سان ماميس معقل الفريق الباسكي.