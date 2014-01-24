أخبار عاجلة

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية» -
فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب -
واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا -
تلاوي: الخطاب الديني المُنتقِص لحقوق المرأة لم يتغير -
خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة» -
ياسر قورة يجمع توقيعات النواب ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية -
صور| سفير «اليورو» ومحافظ المنيا يفتتحان محطة فرز حاصلات زراعية -
قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أتلتيكو مدريد يفوز على بلباو بصعوبة في ذهاب ربع نهائي الكأس

Google+ Print
أتلتيكو مدريد يفوز على بلباو بصعوبة في ذهاب ربع نهائي الكأس أتلتيكو مدريد يفوز على بلباو بصعوبة في ذهاب ربع نهائي الكأس

مدريد، (إفي): حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه أثلتيك بلباو في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف نظيف بملعب فيسنتي كالديرون، لتبقى آمال الفريق الباسكي قائمة في تحقيق نتيجة إيجابية إيابا.

أحرز هدف المباراة الوحيد المدافع الأوروجويائي دييجو جودين، من رأسية قوية سكنت شباك الحارس في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

ويكفي أتلتيكو الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حسم التأهل لنصف نهائي البطولة، بينما سيسعى أثلتيك لقطع الطريق على "الكولتشونيروس" وتحقيق نتيجة إيجابية تؤهله إلى قبل النهائي.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل 29 يناير، على ملعب سان ماميس معقل الفريق الباسكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع