الشرطة تفرج عن Bieber بكفالة وتوتر بعلاقته مع Selena

أفرجت شرطة ميامي عن Justin Bieber من بعد ظهر يوم الخميس، بكفالة 2500$.

فخرج مغني البوب البالغ من العمر 19 عاماً بطريقة غير إعتيادية جالساً على سطح سيارة رباعية الدفع SUV سوداء اللون، ملوحاً بيده لعدد كبير من المعجبين، كانت تنتظره خارج مركز الشرطة لدعمه.

Bieber الذي ظهر مبتسماً في الصورة التي إلتقطها الشرطة له أثناء إعتقاله بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، بعدما كان يقود سيارة لامبرغيني استأجرها، في شارع "ميامي بيتش" حوالي الساعة الرابعة صباح يوم الخميس، وعلى إثره قبضت الشرطة عليه بتهمة قيادة السيارة وهو ثمل، كما اعترف بنفسه أنه كان يدخّن مادة الماروانا، علماً أن رخصة القيادة التي يحملها Bieber غير صالحة للإسعمال. وهذا بعد أن عاد التوتر يكتنف العلاقة بينه وبين Selena Gomez منذ يومين، رغم أنها شهدت تحسّناً في الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب ما جاء في موقع "Radar Online" فإنّSelena وJustin تبادلا الرسائل القصيرة خلال الأسبوعين الماضيين، فيما أرسلت Gomez رسالة إلى Bieber تعبّر فيها عن غضبها منه إثر اقتحام الشرطة بيته في قضية مخدرات، واتهمته بالإدمان، مبدية تأكيدها أنّه مريض نفسياً وأنّ عليه أن يخضع للمعالجة.

وأشار الموقع إلى أنّ مغني البوب حاول تسوية الأمر مع Selena فأرسل لها صورة مؤثرة، من دون أن تجدي نفعاً، إلى أن كانت الرسالة الأخيرة والقاضية من Bieber عندما شنّ هجوماً لاذعاً على Gomez بتشديده على أنّه هو سبب شهرتها، وأنها غير موهوبة، وبالقول :"إنّ كل شيء قد انتهى الآن".

من جهتها، نفت ممثلة Disney الكندية خبر إرسال Bieber هذه الرسائل الدنيئة لها، كما نفت وجودها مع Bieber في الليلة التي رشق فيها جيرانه بالبيض، حسب ما ادّعى البعض، إلا أن موقع "Radar Online" زعم أن Gomez أرسلت إلى صديقها السابق رسالة اتهام بخيانته لها مع امرأة تدعى Kristina.

وتُشير مواقع إلكترونية في السياق إلى تودّد Gomez إلى أحد الشبان، حين كانت تعلن عن فيلمها الجديد Rudderless في مهرجان "ساندانس للأفلام"، خلال اليومين الماضيين، فيما ذكر موقع PEOPLE أنها توجهت مباشرة للجلوس بقرب ذلك الشاب منذ بداية السهرة مع مجموعة من الأصدقاء.

Justin المثير الدائم للمشاكل، لم يتوان يوماً عن التعبير عن حبه لـ Selena حتى بعد الانفصال، إلى أن وصل به الأمر للتعرف على فتاة لأنها تشبهها فقط.

يُذكر أنه في مطلع العام الجديد، نشر شابٌ، كان يمر بالصدفة قرب منزل Justin، صوراً على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للنجمين وهما يركبان الـSegways في كالاباساس كاليفورنيا، مما أثار تكهنات حول إمكانية عودة النجمين إلى بعضهما من جديد.

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