إصابة جندى إسرائيلى و4 فلسطينيين فى مواجهات شمال رام الله

أصيب جندى إسرائيلى و4 شبان فلسطينيين، مساء الخميس، فى مواجهات قرب من بلدة النبى صالح شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، بحسب شهود عيان ووسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الشهود: إن الشباب رموا دورية للجيش الإسرائيلى بالحجارة، ما أسفر عن إصابة جندى بجراح، مشيرة إلى أن الجنود أطلقوا الرصاص المطاطى على الشباب، ما أسفر عن إصابة 4 منهم، ولم يتسن الحصول على تعقيب فورى من السلطات الإسرائيلية ولا الفلسطينية حول الواقعة وعادة ما تندلع مواجهات فى بلدات بالضفة بين الجيش وشبان يرشقون نقاط عسكرية بالحجارة.

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