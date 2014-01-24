مجموعة أحزاب وشخصيات معارضة تلوح بمقاطعة انتخابات الرئاسة الجزائرية

لوّحت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية فى حالة ترشح الرئيس بوتفليقة، وبررت موقفها بأن العملية ستكون مغلقة، ونددت بتجاهل السلطة للمطالب التى رفعتها والتى تعتبرها شرطا أساسيا لضمان نزاهة الانتخابات.

وقال رئيس حزب جيل جديد جيلالى سفيان، فى تصريح لـصحيفة "الشروق"، إن التطورات الأخيرة التى شهدتها الساحة السياسية من بينها تشكيل اللجنتين الإدارية والقضائية للتحضير والإشراف على الانتخابات المقبلة دفعت بمجموعة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية إلى طرح تصورات جديدة، يمكن أن تشكل سيناريو المشهد السياسى خلال الفترات المقبلة.

وقال جيلالى سفيان- وهو مرشح رئاسى- إنه سيضطر إلى مقاطعة الانتخابات إذا أعلن الرئيس عن ترشحه لفترة رئاسة رابعة، وبرر قراره بأن العملية فى هذه الحالة ستكون مغلقة، وتغيب فيها الشفافية وروح المنافسة، موضحا أن موقفه هذا يشاطره مرشحون للرئاسيات ضمن مجموعة 20 زائد 17، وكذا عدد من قيادات الأحزاب التى تشكل هذا التكتل.

ومن المقرر أن تلتقى مجموعة 20 زائد 17 بالمقر الوطنى لحركة النهضة بالعاصمة فى اجتماع مغلق ستتم خلاله مناقشة، وتحليل الوضع السياسى، وكذا الخيارات التى يمكن اللجوء إليها.

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