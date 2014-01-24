أسبانيا تتصدر قائمة أغنى أندية العالم من حيث الإيرادات

احتفظ ناديا ريال مدريد وبرشلونة الأسبانيان بصدارة قائمة أكبر أندية كرة القدم فى العالم من حيث الإيرادات فى الوقت الذى تحسن فيه بشدة ترتيب نادى باريس سان جيرمان الفرنسى.

فى الوقت نفسه زادت إيرادات أكبر 20 ناديا فى العالم بنسبة 8% إلى 4ر5 مليار يورو (4ر7 مليار دولار) بحسب تصنيف "دورى أموال كرة القدم 2014" الذى تصدره مؤسسة ديلويت.

احتل ريال مدريد المركز الأول بإيرادات بلغت 9ر518 مليون يورو (9ر707 مليون دولار) وجاء فى المركز الثانى منافسه برشلونة بإيرادات بلغت 6ر482 مليون يورو (4ر658 مليون دولار).

تستفيد إيرادات ريال مدريد وبرشلونة من قدرتهما على بيع حقوق البث التلفزيونى لمباراياتهما بصورة منفردة عكس الحال بالنسبة للأندية الألمانية والإيطالية والإنجليزية المنافسة.

وقفز إلى المركز الثالث نادى بايرن ميونيخ الألمانى بفضل فوزه خمس بطولات كبرى العام الماضى وهى دورى الأبطال الأوروبى وكأس السوبر الأوروبى والدورى المحلى الألمانى والكأس الألمانية وكأس العالم للأندية. وبلغت إيراداته 2ر431 مليون يورو (3ر588 مليون دولار).

وفى المركز الرابع جاء نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى وهى المرة الأولى التى يخرج فيها النادى من قائمة أكبر 3 أندية من حيث الإيرادات منذ بدء نشر هذا التصنيف فى موسم 1996/1997.

وكان نادى باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب أكبر قفزة فى القائمة حيث تقدم من المركز العاشر إلى المركز الخامس بفضل أموال المستثمرين القطريين الذين اشتروه حيث تمكن من شراء نجوم كبار مثل السويدى زالاتان إبراهيموفيتش.

وجاء نادى يوفينتوس الإيطالى فى المركز التاسع بإيرادات قدرها 4ر272 مليون يورو (6ر371 مليون دولار) متصدرا قائمة الأندية الإيطالية الموجودة فى قائمة أكبر 20 ناد على مستوى العالم. كما جاء ناديا جالطا سراى وفناربخشة التركيان فى المركزين 16 و18 لتكون تركيا الدولة الخامسة والأخيرة فى قائمة الدول صاحبة أكبر 20 ناد على مستوى العالم وهى أسبانيا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وتركيا.

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