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ذعر بعد الاشتباه فى جسم غريب أسفل سيارة أمام مستشفى الشرطة بالعجوزة

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ذعر بعد الاشتباه فى جسم غريب أسفل سيارة أمام مستشفى الشرطة بالعجوزة ذعر بعد الاشتباه فى جسم غريب أسفل سيارة أمام مستشفى الشرطة بالعجوزة

انتقل خبراء المفرقعات إلى منطقة العجوزة بعد تلقى بلاغ بالعثور على جسم غريب أسفل سيارة متروكة أمام مستشفى الشرطة، الأمر الذى تسبب فى وجود حالة من الذعر بين المواطنين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين بالاشتباه فى جسم غريب أسفل سيارة متروكة أمام مستشفى الشرطة بالعجوزة، وعلى الفور انتقل النقيب ضياء فتوح، ضابط المفرقعات والفريق المرافق له، وبصحبتهم سيارة مجهزة وأجهزة كشفية وكلب مفرقعات، وبالفحص تبين أن السيارة المتروكة أمام المستشفى من نوع لانسر فضية اللون، تحمل رقم ب د ع 687، وكان أسفلها علبة زيت داكن من البويات، وتم التأكد من أن البلاغ سلبى.

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