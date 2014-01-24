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التعرض لأشعة الشمس 25 دقيقة يخفض ضغط الدم المرتفع

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التعرض لأشعة الشمس 25 دقيقة يخفض ضغط الدم المرتفع التعرض لأشعة الشمس 25 دقيقة يخفض ضغط الدم المرتفع

كشفت دراسة أوروبية حديثة واسعة النطاق، أشرف عليها باحثون من جامعة ادنبره وجامعة ساوثهامبتون، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس مدة لا تقل عن 25 دقيقة يسبب انخفاضا لضغط الدم المرتفع.

وأوضح العلماء، أن الأشخاص الذين يمكثون فى أمريكا الشمالية الذين يحصلون على كمية أقل من أشعة الشمس ترتفع لديهم معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

وأشار العلماء أن أشعة الشمس تخفض من ضغط الدم عن طريق زيادة مستويات أكسيد النيتريك وهو مادة كيميائية مرتبطة بتدفق الدم فى الجسم والقلب.

وأوضح الباحثون، أنهم خائفون جداً بسبب أن الدراسة أثبتت أن التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة ممكن أن يتسبب فى الإصابة بسرطان الجلد.

وأضاف الباحثون أنهم قلقون جداً بسبب أن أعدادا قليلة نسبياً قد يموتون بسرطان الجلد الناجم عن تعرضهم للأشعة الفوق بنفسجية ولكن التعرض للشمس قد يقى أناسا كثيرة من انتشار أمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية بنسبة عالية نسبياً.

وقد نشرت هذه الدراسة فى مجلة الأمراض الجلدية يوم الأحد الماضى من شهر يناير الجارى.

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