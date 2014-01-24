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الأردن يرفض نهائيا إقامة مطار إسرائيلي على حدوده

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الأردن يرفض نهائيا إقامة مطار إسرائيلي على حدوده الأردن يرفض نهائيا إقامة مطار إسرائيلي على حدوده

رفض الأردن اليوم فكرة إسرائيل إقامة مطار بالقرب من الحدود بين البلدين شمالي مدينة العقبة، جنوب البلاد. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأردنية صباح الرافعي في بيان، إن الجانب الأردني عبر عن رفضه التام لإقامة مطار “تمناع”، “لاعتبارات فنية وقانونية عدة”.

وشددت الرافعي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، على أن إقامة المطار في الموقع المذكور سيؤدي إلى “انتهاك السيادة الأردنية في الأجواء”.

وأضافت أنه “سيمثل خرقاً للقانون الدولي، خاصة المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، وانتقاصاً من معايير منظمة الطيران المدني ICAO”.

وكانت لجنة النقل الأردنية-الإسرائيلية المشتركة خصصت الخميس اجتماعاً فنياً لمناقشة عزم إسرائيل إقامة مطار “تمناع” بالقرب من الحدود إلى الشمالي من العقبة.

وترأس الجانب الأردني في الاجتماع الأمين العام لوزارة النقل ليث دبابنة، بحضور ممثلين عن جميع الجهات والمؤسسات الأردنية المعنية بهذا الموضوع، فيما ترأس الجانب الإسرائيلي رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلية.

وأضافت الرافعي أن الجانب الأردني أكد خلال الاجتماع أن إقامة المطار في الموقع المذكور “سيهدد السلامة الجوية للطيران في المنطقة ككل”.

وأشارت بشكل خاص إلى قرب موقع المطار الإسرائيلي من مطار الملك حسين في العقبة.

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